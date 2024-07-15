وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الاثنين، أن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم قد نما بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقابل توقعات بلغت 5.1 بالمئة.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا بالربع الأول من 2024 بلغ 5.3 بالمئة.

كما أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الصينية لشهر يونيو جاءت أيضا دون التقديرات، حيث ارتفعت بنسبة 2 بالمئة مقارنة بتوقعات النمو البالغة 3.3 بالمئة.

إلا ان الإنتاج الصناعي الصيني تجاوز التوقعات بنسبة نمو بلغت 5.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى من تقديرات رويترز البالغة 5 بالمئة.

وجاء نمو اقتصاد الصين بالربع الثاني دون التوقعات على الرغم من ارتفاع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلاً عن بيانات رسمية صينية صدرت الجمعة.

وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية الجمعة، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في مايو.

وأدى ذلك إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصادات العالم إلى 99.05 مليار دولار من 82.62 مليار دولار في مايو، متجاوزاً توقعات زيادته إلى 85 مليار دولار.