تحركات الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2409.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2414.70 دولار.

وارتفع الدولار بفضل طلبات تتعلق بالسلامة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والتي زادت من احتمالات فوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرى.

وتضع الأسواق في الحسبان احتمالات بنسبة 93 بالمئة بأن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.88 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 995.80 دولار وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 962.50 دولار.