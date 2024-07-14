وجاء بيان الوزارة إشارة إلى "تقديرات المصادر الثانوية حول زيادة إنتاج العراق عن الحصة المقررة في اتفاق أوبك والدول المتحالفة معها في إعلان التعاون بمقدار 184 ألف برميل/يوم لشهر يونيو ‭‭2024‬‬".

وأضافت الوزارة أنها ستلتزم "بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ 4 ملايين برميل يوميا لشهر يوليو والأشهر القادمة، بالإضافة إلى تعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام خلال فترة التعويض والتي تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر 2025".