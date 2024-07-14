وأجمع أغلب المستثمرين على إن الحادث الذي تعرض له ترامب سيزيد من احتمالات عودته إلى البيت الأبيض، وإن المراهنة على فوزه ستحلق عاليا هذا الأسبوع.

وفيما يلي ردود فعل المستثمرين على محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحسب تقرير على وكالة "رويترز" اطلعت عليه سكاي نيوز عربية:

يقول نيك تويدال، كبير محللي السوق، ATFX GLOBAL، سيدني: "أعتقد أن ذلك يزيد من فرصه على الأرجح، ومن المحتمل أن نرى بعض التدفقات على الملاذات الآمنة في الصباح".

في حين يرى رونغ رين جوه، مدير المحافظ الاستثمارية، شركة إيست سبرينج للاستثمارات، سنغافورة: "من المرجح أن يؤدي إطلاق النار إلى تعزيز دعم ترامب، ولن يؤدي إلا إلى زيادة الزخم الإيجابي الذي كان يتمتع به بعد المناظرات الرئاسية قبل أسبوعين".

وأضاف: "لقد اتسمت ردت فعل السوق أثناء رئاسة ترامب بارتفاع الدولار الأميركي وانحدار منحنى سندات الخزانة الأميركية، لذلك قد نلاحظ بعضا من ذلك في الأسبوع المقبل إذا تم تقييم احتمالات انتخابه على أنها قد تحسنت بشكل أكبر بعد هذا الحادث".

من جانبه، يقول نيك فيريس، الرئيس التنفيذي للاستثمار، شركة فانتاج بوينت لإدارة الأصول، سنغافورة: "من الذاكرة، ارتفع ريغان 22 نقطة في استطلاعات الرأي بعد محاولته اغتياله. ومن المرجح أن تحقق الانتخابات فوزا ساحقا. وربما يقلل هذا من عدم اليقين".

وأوضح: "لطالما كان ترامب أكثر تأييدا للسوق - والقضية الرئيسية المستقبلية التي نتطلع إليها هي كيف ستكون السياسة المالية وما سيعنيه ذلك بالنسبة للتضخم (العنيد) والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة".

أما هيمانت مشر، الرئيس التنفيذي للاستثمار، إس كيوب كابيتال، سنغافورة يقول: "أعتقد أن هذا سيكون له رد فعل صادم في السوق التي كانت في حالة من التوتر بشأن الانتخابات الأميركية".

"أرى أن احتمالات تعزيز حملة ترامب خلال الأشهر القليلة المقبلة حتى نوفمبر، ما لم يتمكن الديمقراطيون من التوصل إلى بديل موثوق به حقًا.

"إنه يحسن الاحتمالات لصالحه بشكل كبير، أما بالنسبة لي، فـسأراهن على الصفقات ذات النمو المرتفع والتضخم المرتفع - حيث سيحقق كل من القطاع المالي والطاقة أداءً جيدًا، وستكون سلبية بالنسبة للعملات الآسيوية".

وأدان زعماء العالم والسياسيون الأميركيون حادث إطلاق النار، بينما أعلن بعض المسؤولين التنفيذيين في الصناعة، بما في ذلك رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، دعمهم لترامب.

ومنذ الأداء الهش أمام ترامب في مناظرة رئاسية قبل أسبوعين، واجه بايدن شكوكا متزايدة من المانحين والمؤيدين وزملائه الديمقراطيين بشأن قدرته على التغلب على ترامب ومواكبة متطلبات الوظيفة.

وكانت الهجرة والاقتصاد القضيتين الرئيسيتين للناخبين الأمريكيين، ووفقا لاستطلاعات رويترز/إبسوس، فهم يرون أن ترامب هو المرشح الأفضل للاقتصاد، حتى في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض في عهد بايدن للاستفادة من اقتصاد قوي مع تباطؤ التضخم وانخفاض البطالة.

في عهد ترامب، يتوقع محللو السوق سياسة تجارية خارجية أكثر تشددا، ولوائح أقل تشددا بشأن مكافحة تغير المناخ.

ويتوقع المستثمرون أيضًا تمديد التخفيضات الضريبية على الشركات والأفراد التي تنتهي صلاحيتها العام المقبل، مما يثير المخاوف بشأن ارتفاع عجز الميزانية في عهد ترامب.

وقال ترامب في مقابلة في فبراير إنه لن يعيد تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته الثانية التي تستمر أربع سنوات كرئيس في عام 2026.

وكانت مؤشرات وول ستريت قد لامست متسويات تاريخية مرتفعة في ختام جلسة الجمعة، وسجل كل من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 و​​داو جونز الصناعي مستويات قياسية الجمعة وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 18 بالمئة هذا العام.

وكتب محللون في بنك غولدمان ساكس: "في الانتخابات الرئاسية الخمس "خلال العشرين عامًا الماضية"، تحولت ثقة الرؤساء التنفيذيين ومعنويات المستهلكين، وخاصة تفاؤل الشركات الصغيرة، بشكل أكثر إيجابية واستجابة لانتصارات الجمهوريين مقارنة بانتصارات الديمقراطيين".

"وبقدر ما يؤدي تحسن المعنويات إلى زيادة في الإنفاق والاستثمار، فإن فوز ترامب يمكن أن يعزز توقعات الأرباح لبعض الشركات حتى بدون تغييرات جوهرية في السياسة". وبعد وقت قصير من إطلاق النار، أيد مدير صندوق التحوط الملياردير بيل أكمان ترامب. كما أيد ماسك ترامب، ووصفه بأنه "صارم" على منصته للتواصل الاجتماعي إكس.