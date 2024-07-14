وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن غرض التمويل الإضافي "أن يكون تسهيلا متاحا وجاهزا لدعم خطط التوسع الطموحة التي وضعتها المجموعة".

والتمويل الجديد مقسم إلى شريحة مصروفات رأسمالية احتياطية تعادل 2.7 مليار دولار وشريحة تسهيل ائتماني متجدد دوار قدرها 300 مليون دولار.

والجهات الممولة هي البنك السعودي الأول وبنك الرياض وشركة الراجحي المصرفية والبنك العربي الوطني والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) وبنك دبي التجاري.

وأديس مقرها في مدينة الخبر السعودية، وهي تدير أسطولا من منصات الحفر البحرية والبرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.