وأضاف جولوبيف أن الحريق شب بصهريج في تسيمليانسكي بمنطقة روستوف على مساحة 200 متر مربع وظل مشتعلا لست ساعات على الأقل قبل إخماده.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد صعدت خلال الأشهر الأخيرة من هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، مستهدفة مصافي التكرير ومحطات النفط في محاولة لإبطاء آلة حرب الكرملين، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ويضغط الجيش الروسي بقوة على طول خط المواجهة في شرق أوكرانيا، حيث تسبب نقص القوات والذخيرة في العام الثالث من الحرب في جعل المدافعين عرضة للخطر.

وقال فاسيلي جولوبيف الحاكم الإقليمي لروستوف إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق على مساحة 200 متر مربع، ولكن لم تكن هناك خسائر.

بالإضافة لاعتراض طائرتين مسيرتين فوق منطقة روستوف، دمرت الدفاعات الجوية الروسية، خلال الليل طائرتين أعلى منطقتي كورسك وبيلغورود في غرب البلاد، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، السبت.