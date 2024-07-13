وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا بنحو 0.9 بالمئة، وسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمئة، في حين تقدم مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.3 بالمئة وبلغ المؤشران خلال الجلسة أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر.

وقفز سهم (أد تيك) السويدية 16 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن قالت شركة الحلول التقنية إن التوقعات للأرباع القادمة في المتناول، كما ارتفع سهم إريكسون 4.3 بالمئة بعد أن تجاوزت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية توقعات الأرباح والمبيعات بفضل انتعاش الطلب في أميركا الشمالية.

وصعد المؤشر السويدي 2.2 بالمئة.

وانطلق موسم نتائج الأعمال في الولايات المتحدة أيضا مع إعلان بنوك كبرى منها جيه.بي مورغان وولز فارغو وسيتي غروب نتائج الربع الثاني.

وتقدم المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 بالمئة بعد أسبوع متقلب بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وتمكن من تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6 بالمئة

وهبط سهم (أوكسفود) السويدية بما يعادل تسعة بالمئة في أداء كان هو الأسوأ على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وذلك بعد أن تأثرت الأرباح الفصلية سلبا بالتكاليف المرتبطة باضطرابات تشغيلية وإعادة هيكلة للخدمات اللوجستية.

وفي لندن، صعد مؤشر فوتسي 100 في ختام جلسة الجمعة بـ 0.4 بالمئة، وسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة فرانكفورت داكس الألماني بنحو 1.3 بالمئة، كما حقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمئة.