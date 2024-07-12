وصعدت العملة اليابانية، التي ظلت تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ 38 عاما، على نحو سريع أمس الخميس مما أثار تكهنات بأن السلطات تدخلت لدعمها عبر عمليات شراء.

وحدثت تلك الزيادة بعد تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي أظهر تباطؤا في حركة الأسعار، ما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وأشارت بيانات العمليات اليومية من بنك اليابان المركزي، الجمعة، إلى أن البنك أنفق ما بين 3.37 و3.57 تريليون ين (21.18-22 مليار دولار) على شراء العملة المحلية أمس الخميس، بعد أقل من ثلاثة أشهر من آخر تدخل له.

وتراجعت العملة اليابانية قليلا اليوم ليرتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 159.04 ين.

وبعد أن انخفض ثلاثة بالمئة أمس الخميس، صعد اليورو، الجمعة، بنسبة 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 173.165 ين.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 93 بالمئة خفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو 73 بالمئة قبل إعلان بيانات أسعار المستهلكين. وتتوقع الأسواق خفض الفائدة 61 نقطة أساس هذا العام.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.32، بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 104.07 الذي لامسه أمس الخميس.

وصعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0885 دولار، وهو ما يقل بشكل طفيف عن أعلى مستوى في شهر الذي لامسه الخميس، بينما يقترب الجنيه الاسترليني من أعلى مستوياته في عام.

وسجل الإسترليني في أحدث تعاملات 1.296 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو، مما قد يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في أغسطس.