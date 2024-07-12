واستفادت بنوك وول ستريت من انتعاش نشاط جمع التمويل في أسواق الدين والأسواق المالية، ومن رفع رسوم الخدمات الاستشارية في صفقات الدمج والاستحواذ مع تزايد ثقة الشركات في قدرة الاقتصاد الأميركي على تجنب تباطؤ كبير.

وقال أكبر بنك أميركي الجمعة إن أرباحه بلغت 18.15 مليار دولار أو 6.12 دولار للسهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو مقارنة مع 14.47 مليار دولار أو 4.75 دولار للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجع سهم البنك 0.6 بالمئة في تعاملات ما قبل انطلاق الجلسة.

وحقق السهم مكاسب بلغت 22 بالمئة منذ بداية العام.