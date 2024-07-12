كما أعلنت الشركة أنها تعاونت مع 995 وكالة ودرّبت 5945 وكيلاً عبر أكاديمية إعمار لتحقيق هذا النموّ.

وقال محمّد العبّار مؤسس إعمار العقارية: "أداؤنا في النصف الأول من عام 2024 يعكس سعي إعمار المستمرّ نحو التميز والابتكار، فنحن لا ندير أعمالاً فحسب، بل نصنع نهجاً ونبني مجتمعات مُعدّة لمستقبل أكثر ازدهاراً".

وشهدت مشاريع مثل العنوان زعبيل رزيدنسز وبالاس رزيدنسز دبي هيلز إستيت، بيع 2500 وحدة لكلّ منهما في غضون سبعة أيام فقط، كما منحت الشركة 50 عقد بناء بقيمة 8.7 مليار درهم (نحو 2.4 مليار دولار)

وحصل برج خليفة على شهادة LEED البلاتينية للبناء المستدام، ما يعزّز التزام إعمار بالاستدامة.

وفيما يخص مراكز التسوّق التابعة لإعمار فقد استمرّت بدورها في تحقيق مزيد من النجاحات في النصف الأول من عام 2024، بما في ذلك دبي مول، الذي أصبح المكان الأكثر زيارة على مستوى العالم في عام 2023 مع اجتذابه 105 ملايين زائر.

وسجّل المول زيادة بنسبة 8 بالمئة في عدد الزوّار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما ساهمت التحسينات مثل زيادة عدد مواقف السيارات المتاحة وتحسين تصميم دورات المياه في تعزيز تجربة الزوّار.

واجتذبت دبي أوبرا 250 ألف مشاهد، كما أن إطلاق مراسي أكواريوم والحديقة المائية، وهو الأكبر في البحرين، وأول سينما IMAX بتقنية الليزر في ريل سينما البحرين، سلّط الضوء على التزام إعمار بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية.

وفي السياق ذاته، تم إجراء 2331 جلسة تدريب على السلامة من الحرائق والاستعداد للطوارئ، وتدريب 6561 فرداً من موظفي إعمار والمستأجرين على حدّ سواء.

وأفادت الشركة أنها أدارت تراكم المياه بشكل فعّال خلال الأمطار الغزيرة في أبريل الماضي، ما ضمن الدعم المستمر للمجتمعات المتضرّرة، حيث قدّمت إصلاحات مجانية للوحدات السكنية المتضرّرة من الأمطار الغزيرة داخل مجمّعاتها السكنية، وقد تمّ إصلاح أكثر من 4500 منزل حتى نهاية يونيو 2024.

وحصلت إعمار على جائزة "مطوّر العام" من أريبيان بيزنس.

وعلى الصعيد الدولي، حقّقت إعمار إنجازات كبيرة في بيع وحدات أوربان أويزسيس في جورجاون عند إطلاقها، وتقدماً كبيراً في مشروعَيّ بانوراما وذا فيوز في كراتشي.

وتمّت معالجة أكثر من 21 ألف طلب خدمة، وتسجيل أكثر من 6 آلاف وحدة، وتسليم أكثر من 3500 وحدة للعملاء في النصف الأول من عام 2024، وأجرت الشركة أكثر من 500 مراجعة لمتسوّقين خفيين لضمان أعلى معايير الخدمة.