وتقل هذه القراءة عن توقعات في استطلاع أجرته رويترز لعجز 1.5 مليار دولار.

وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في أبريل 5.437 مليار دولار، فيما كان قد سجل 45.15 مليار دولار في 2023.

لامست الليرة التركية الجمعة، قاعا غير مسبوق جديدا عند 33.045 أمام الدولار.

يذكر أن الاقتصاد التركي حقق نموا بوتيرة أسرع في بداية العام، وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 بالمئة سنويًا في الربع الأول، وبارتفاع من 4 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة (الربع الأخير من 2023).

وكان المركزي التركي قد قرر في اجتماعه الأخي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.