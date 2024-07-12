وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، الجمعة، أن شهدت عاماً آخر تميز بحصاد وفير من الحبوب الصيفية، إذ بلغ إجمالي إنتاج الصين من الحبوب الصيفية 149.78 مليون طن هذا العام، بزيادة 2.5 المئة، أو ما يقرب من 3.63 مليون طن على أساس سنوي، وفقاً لمسح أجرته الهيئة.

كما أظهرت بيانات عن الهيئة ارتفاع مساحة زراعة الحبوب الصيفية في الصين إلى 26.613 مليون هكتار في عام 2024، بزيادة 4500 هكتار عن العام الماضي.

وتمت زراعة أكثر من 23 مليون هكتار من القمح، بزيادة 0.1 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ إنتاج الحبوب الصيفية للعام الجاري للهكتار الواحد 5628 كيلوغراماً، بزيادة 2.5 بالمئة عن العام الماضي.

وحققت مقاطعة خنان بوسط الصين إنتاجا صيفياً من الحبوب بلغ حوالي 37.86 مليون طن هذا العام، وهو أكبر إنتاج على مستوى المقاطعات.