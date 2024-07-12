تحركات الأسهم

تراجع المؤشر نيكي بنسبة 2.45 بالمئة إلى 41190.68 نقطة عند الإغلاق.

وكان الانخفاض الذي بلغ 1033.34 نقطة هو أكبر انخفاض للمؤشر هذا العام.

وسجل سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق أكبر تراجع من حيث نقاط المؤشر، إذ هوى 6.18 بالمئة.

بينما كان سهم ديسكو أكبر الخاسرين بعد الهبوط 8.77 بالمئة.

جاء ذلك بعد انخفاض 3.47 بالمئة لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الليلة الماضية.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18 بالمئة اليوم.

ورغم موجة البيع، أنهى المؤشر نيكي الأسبوع مرتفعا 0.7 بالمئة، بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 42426.77 نقطة أمس الخميس.

وتغلق الأسواق المالية اليابانية يوم الاثنين احتفالا بعطلة رسمية.

وكانت شركات التأمين الأسوأ أداء بين 33 قطاعا في بورصة طوكيو، بانخفاض 4.11 بالمئة، تليها شركات الآلات الكهربائية بانخفاض 2.69 بالمئة. وتراجع قطاع البنوك 1.79 بالمئة.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 4.4 بالمئة بعد الإعلان عن الاستحواذ على شركة جرافكور لصناعة الرقائق.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 4.85 بالمئة، بعد الاعلان عن نتائج أعمال فصلية. وهوى سهم 7 اند آي هولدنغز المشغلة لمتاجر 7 إليفن في اليابان 6.49 بالمئة، بعد إعلان نتائج أعمالها.