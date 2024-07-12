تحركات الأسعار

تأرجحت العملة اليابانية، التي تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ 38 عاما، بين المكاسب والخسائر في تعاملات متقلبة في التعاملات الآسيوية قبل أن تنخفض قليلا.

وتراجعت في أحدث تعاملات 0.19 بالمئة إلى 159.08 للدولار.

وكان الين قد ارتفع ثلاثة بالمئة تقريبا إلى 157.40 أمس الخميس مباشرة بعد تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي أظهر تباطؤا في حركة الأسعار، ما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 93 بالمئة خفض المركزي الأمريكي معدلات الفائدة في سبتمبر ، مقارنة بنحو 73 بالمئة قبل إعلان بيانات أسعار المستهلكين. وتتوقع الأسواق خفض الفائدة 61 نقطة أساس هذا العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 104.49، بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 104.07 الذي لامسه أمس الخميس.

واستقر اليورو عند 1.08695 دولار، وهو ما يقل بشكل طفيف عن أعلى مستوى في شهر عند 1.090 دولار الذي لامسه أمس الخميس.

ويحوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في عام تقريبا الذي سجله أمس الخميس وسجل في أحدث تعاملات 1.2912 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو أيار، مما قد يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في أغسطس.