وجاء الارتفاع في عائدات الصادرات نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت العالمية.

وذكر "الديوان الوطني للزيت في تونس" أن البلاد صدرت 165 ألف طن من نوفمبر 2023 إلى يونيو 2024 مقارنة بـ 150 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، قد أعلنت مطلع يوليو الجاري، أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليار دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية، خلال جلسة للبرلمان التونسي للمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية، لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.

وتبلغ قيمة القرض المالي المجمع من بنوك محلية، 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، وقرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.