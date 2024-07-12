وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية الجمعة، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في مايو.

وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2.3 بالمئة بعد زيادتها 1.8 بالمئة في الشهر السابق.

وأدى ذلك إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصادات العالم إلى 99.05 مليار دولار من 82.62 مليار دولار في مايو، متجاوزاً توقعات زيادته إلى 85 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى صعود صادرات الصين من السيارات بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وذلك رغم القيود الغربية الجديدة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع.