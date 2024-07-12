كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت بشكل غير متوقع في يونيو ، فضلا عن تسجيلاها أقل زيادة سنوية في عام، مما يقرب البنك المركزي من خفض معدلات الفائدة في سبتمبر.

تحركات الأسهم

على الرغم من علامات انحسار التضخم، فقدت أكثر الشركات قيمة في وول ستريت مكاسبها، حيث خسرت كل من مايكروسوفت وأمازون أكثر من اثنين بالمئة وتراجعت "ميتا بلاتفورمز" نحو أربعة بالمئة.

وهوى سهم "تسلا" بنسبة 8.4 بالمئة، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ يناير.

وانخفض سهم أبل 2.3 بالمئة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء.

وبلغت خسائر أكبر 7 شركات للتكنولوجيا، الخميس، نحو 620 مليار دولار.

وتراجع "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 49.75 نقطة، أو بنسبة 0.88 بالمئة، ليغلق عند 5584.16 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل أكبر سلسلة مكاسب أسبوعية منذ بداية العام الجاري.

وخسر "ناسداك" المجمع 358.82 نقطة، أو بنسبة 1.92 بالمئة، ليصل إلى 18288.62 نقطة.

أما المؤشر "داو جونز" الصناعي فارتفع 38.24 نقطة أو بنسبة 0.07 بالمئة إلى 39748.69 نقطة.