وأغلق نيكي مرتفعا 0.94 بالمئة عند 42224.02 نقطة، في ثالث إغلاق قياسي على التوالي هذا الأسبوع. وكان المؤشر الرئيسي قد بلغ ذروة 42426.77 نقطة في التعاملات المبكرة.

وارتفع نيكي 25 بالمئة منذ بداية العام.

واختتم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 0.69 بالمئة عند مستوى إغلاق قياسي مسجلا 2929.17 نقطة.

وسجلت مؤشرات وول ستريت الثلاثة أداء قويا الأربعاء قبيل بيانات التضخم وبيانات الأرباح الفصلية للشركات المقرر صدورها هذا الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع معظم الأسهم اليابانية.

ومن بين الشركات المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، تقدم 180 سهما، منها شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو التي ارتفع سهمها 2.3 بالمئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر.

واقتفت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات أثر نظيراتها الأمريكية لتصعد بعد نتائج أرباح فصلية قوية من شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.6 بالمئة وديسكو كورب 3.4 بالمئة.

وقفز سهم سومكو 5.9 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 0.8 بالمئة.

وصعدت أسهم التكنولوجيا الأخرى ومنها سوني وفانوك 3.6 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

وارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما عزاه المحللون إلى انخفاض أكبر في قيمة الين.

ويتوقع المحللون أن تشهد الأسهم اليابانية المزيد من الزخم مع إعلان الشركات عن أرباحها هذا الشهر.

وقال كينجي آبي كبير المحللين في شركة دايوا للأوراق المالية "في موسم الأرباح هذا، من المرجح أن تكون أرباح الشركات اليابانية أفضل من المتوقع بسبب انخفاض قيمة الين".

وأوضح "قد تكون هناك بعض الزيادات الأخرى في أسعار الأسهم إذ نرى تقارير أرباح جيدة من الشركات مما قد يدفع المؤشر نيكي إلى الارتفاع إلى 42600 أو 42700 نقطة".