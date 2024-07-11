وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إنها حققت 171.1 مليون ريال (45.62 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 155.8 مليون ريال قبل عام.

وبلغ صافي الربح في النصف الأول من العام 390.4 مليون ريال مقابل 403.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزا بيان شركة جرير ارتفاع الأرباح الصافية إلى زيادة المبيعات بنسبة 8.8 بالمئة رغم زيادة مصاريف البيع والتسويق وزيادة المصروفات العمومية والادارية.