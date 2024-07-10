وذكرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المنظمة للبيع، والتي تشير إلى الشروط النهائية للصفقة، أن أرامكو من المزمع أن تبيع سندات لأجل عشرت سنوات بقيمة ملياري دولار بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل 30 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

بالإضافة إلى سندات لأجل 40 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بحسب رويترز.

وتجاوز حجم الطلب على الثلاث شرائح 31.5 مليار دولار.

وقامت شركة أرامكو السعودية بتعيين بنوك "إتش إس بي سي"، و"الأھلي المالیة"، و"غولدمان ساكس إنترناشونال"، و"جي بي مورغان"، و"سیتي"، و"مورغان ستانلي"، كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.

كما قامت بتعيين "إس إم بي سي نیكو"، و"أم یو إف جیه"، و"الریاض المالیة"، و"السعودي الفرنسي كابیتال"، و"العربي المالیة"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، و"جي آي بي كابیتال"، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، و"میریل لینش المملكة العربیة السعودیة"، و"میزوھو"، و"ناتیكسیس" كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.