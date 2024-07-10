تحركات الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.78 بالمئة إلى 85.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:19 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الأميركي 86 سنتا أو بنسبة 1.06 بالمئة إلى 82.27 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، لتتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو تراجع يفوق بكثير توقعات المحللين التي كانت لانخفاض 600 ألف برميل.

وأبقت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا وفي 2025 عند 1.85 مليون برميل يوميا.

وانخفض الخامان في الجلسات الثلاث السابقة مع ظهور مؤشرات على أن صناعة الطاقة في ولاية تكساس الأميركية خرجت سالمة نسبيا من إعصار بيريل.

واستأنفت شركات النفط والغاز بعض عملياتها أمس الثلاثاء.

وأُعيد فتح بعض الموانئ أمس الثلاثاء وقام معظم المنتجين والمنشآت بتكثيف الإنتاج، في حين تعرضت بعض المنشآت لأضرار ولم تتم استعادة الكهرباء بالكامل.