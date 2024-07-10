وارتفع مؤشر السوق الواسع بنسبة 0.4 بالمئة، ويتجه نحو تحقيق مكاسب لليوم السابع على التوالي.

أما مؤشر "ناسداك" المركب فقد ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش، ليصل أيضًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.46 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة "إنفيديا" المفضلة للمستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 2 بالمئة، وساعدت في ارتفاع أسهم شركات صناعة الرقائق الأخرى مثل AMD وBroadcom.

كما ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 1 بالمئة، لتصل إلى 231 دولارا للسهم.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يونيو يوم الخميس.

ويتوقع اقتصاديون ارتفاعًا بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري وزيادة بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري و3.4 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وقال تيري ويزمان، استراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في مؤسسة "ماكواري العالمية": "خلال هذا الأسبوع، كان متداولو الأسهم على استعداد لتجاهل المخاطر الهبوطية المرتبطة بالأدلة على التباطؤ الأخير في مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، ارتفعت مؤشرات الأسهم عمومًا بسبب السيولة الجديدة المدفوعة بفرضية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ستبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام".

ويأتي الارتفاع القوي في الأسهم الأميركية بعد أن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء من أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يعيق النمو الاقتصادي.