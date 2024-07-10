وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 702 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 317 ألف برميل يوميا.

وصعد معدل تشغيل المصافي 1.9 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين نزلت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 229.7 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض 0.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقدمت 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 124.6 مليون مقارنة بتوقعات بصعودها 0.8 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 615 ألف برميل يوميا.