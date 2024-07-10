وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تصريحات أمام الكونغرس إن اقتصاد الولايات المتحدة "لم يعد محموما" مع تباطؤ سوق العمل من ذروة نشاطها إبان جائحة كوفيد-19 مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة بات أكثر ترجيحا.

تحركات الأسهم

استقر المؤشر السعودي عند الإغلاق بعد مكاسب لأربع جلسات، وهبط سهم أرامكو 0.2 بالمئة.

وذكر جوزيف ضاهرية المدير الإداري في "تيك ميل" أن البورصة السعودية شهدت تحركات محدودة اليوم وظلت مستقرة نسبيا مع استمرار السوق على مسارها غير المؤكد ضمن النطاق السعري.

وأفاد موقع "آي.إف.آر" للأخبار المالية أن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بدأت بيع سندات على ثلاث مراحل.

وقال مصدر مطلع لرويترز من قبل إن الشركة قد تجمع بذلك ثلاثة مليارات دولار على الأقل.

وارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما بزيادة سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.3 بالمئة.

واستقر مؤشر أبوظبي عند الإغلاق.

واستقرت أسعار النفط الخام، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع تثبيت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي على الأرجح.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 84.55 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مع هبوط سهم طلعت مصطفى القابضة واحدا بالمئة.