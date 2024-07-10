وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الالكتروني، الأربعاء، إن "الوزارة تجري تحقيقا حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية".

وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات تستهدف الصين.

وفتحت تحقيقها الأول منتصف فبراير الماضي، في إطار القواعد الجديدة لمكافحة الدعم الحكومي، ضد شركة تابعة لشركة السكك الحديد الصينية "سي آر آر سي" المصنفة أولى عالميا في هذا القطاع.

وانسحبت هذه المجموعة التي تملكها الدولة من المناقصات لبيع بلغاريا قطارات كهربائية في نهاية مارس.

كذلك، فتحت المفوضية في نهاية أبريل تحقيقا في الأسواق العامة الصينية للأجهزة الطبية بعد الاشتباه في وجود ممارسات "تمييزية".

وأطلقت تحقيقات أخرى تتعلق بتصنيع السيارات وطاقة الرياح.

ومطلع يوليو، فرض الاتحاد الأوروبي بشكل موقت رسوما جمركية إضافية قد تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي "غير العادل"، في قرار قد يصبح نهائيا في نوفمبر.

وأكّدت وزارة التجارة الصينية الأربعاء أن تحقيقها جاء بناء على شكوى من غرفة التجارة.

وأشارت إلى أن هذه الشكوى تتعلق خصوصا ب"منتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح".

ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في 10 يناير 2025 لكن قد يمدد ثلاثة أشهر.