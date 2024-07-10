وأظهرت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار أن ثالث أكبر إمارة من حيث عدد السكان في الإمارات حددت السعر الاسترشادي للسندات لأجل 6.5 سنة عند حوالي 220 نقطة أساس فوق متوسط ​​أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأضافت الوثيقة أن إمارة الشارقة اختارت بنوك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي وإتش.إس.بي.سي وآي.إم.آي إنتيسا سان باولو وجي.بي مورغان منسقين عالميين مشتركين للطرح.