وبحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة، بقيادة مكاسب أسهم السفر والترفيه 0.6 بالمئة.

وفي لندن ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.3 بالمئة إلى 8160.64 نقطة. وصعد مؤشر داكس في فرانكفورت 0.3 بالمئة إلى 18297.85 نقطة.

وقال باول أمس الثلاثاء إن التضخم "لا يزال أعلى" من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة، لكنه يتحسن في الشهور القليلة الماضية و"المزيد من البيانات الجيدة ستعزز" مبررات تخفيض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأسهم، تراجع سهم دايركت لاين 0.5 بالمئة بعد أن خططت شركة التأمين البريطانية لدفع نحو 60 بالمئة من أرباحها التشغيلية كتوزيعات منتظمة.

وتراجع سهم باريت ديفيلوبمنتس البريطانية 2.8 بالمئة حيث توقعت شركة التطوير العقاري انخفاضا يصل إلى سبعة بالمئة في أهداف بناء المنازل للسنة المالية 2025، إذ تعيق معدلات الرهن العقاري المرتفعة والمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا التعافي في قطاع الإسكان في البلاد.

وقفز سهم ترافيس بيركنز 2.6 بالمئة بعد أن عينت شركة مواد البناء البريطانية بيت ريدفيرن رئيسا تنفيذيا جديدا لها خلفا لنيك روبرتس الذي سيتنحى في 16 سبتمبر أيلول بعد أن أمضى خمس سنوات على رأس الشركة.

هل تجاوزت الأسهم الفرنسية الأسوأ؟

ارتفع مؤشر كاك 40 في باريس 0.1 بالمئة إلى 7518.14 نقطة، بعد أن هبطت بشكل قوي في ختام جلسة الثلاثاء، حيث سجلت الأسهم الفرنسية أسوء أداء في المنطقة مع انخفاضه 1.6 بالمئة، مع تقييم المستثمرين الوضع السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد.

وقفزت الأسهم الأوروبية بنحو سبعة بالمئة حتى الآن في هذا العام بفضل تفاؤل المستثمرين باستمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.