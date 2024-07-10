وستكون طيران الرياض، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي والتي يقع مقرها في الرياض، هي ثاني ناقل وطني إلى جانب الناقل الوطني الحالي الخطوط السعودية التي يقع مقرها في جدة.

وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادي في المملكة.

وبموجب هذه الشراكة، ستكون دلتا إيرلاينز ومقرها أتلانتا الشريك الحصري لطيران الرياض في أميركا الشمالية، مما سيتيح لعملاء الشركة السعودية الوصول إلى مئات الوجهات الأميركية.

وقالت الشركتان إن هذه الشراكة ستتيح لعملاء دلتا إيرلاينز وجهات جديدة في السعودية. وتعتزم دلتا إيرلاينز إطلاق رحلات مباشرة إلى الرياض في المستقبل.

وفي الوقت الراهن، لا تسيّر أي شركة طيران أميركية رحلات إلى السعودية.

وهذه هي أول شراكة تعقدها دلتا إيرلاينز مع شركة طيران خليجية، مما يمثل تحولا عن السياسة التي انتهجتها في العقد الماضي عندما ضغطت هي وشركة يونايتد وأميركان إيرلاينز لتقييد المنافسة من شركات الطيران الحكومية الخليجية.

لكن شركة يونايتد كشفت في 2022 عن اتفاقية لمشاركة الرمز مع شركة طيران الإمارات في دبي. ولدى أميركان إيرلاينز اتفاقية مماثلة مع الخطوط الجوية القطرية.

وتنص الشراكة بين دلتا إيرلاينز وطيران الرياض على مشاركة الرمز، مما سيسمح لهما ببيع المقاعد على رحلات إحداهما الأخرى ولكنه سيتطلب موافقات تنظيمية.

وتعتزم الشركتان في المستقبل توسيع هذه الشراكة إلى مشروع مشترك، مما سيسمح لهما بالتعاون في تخطيط شبكاتهما. ومثل هذا الترتيب يتطلب الحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار.

وتحاول طيران الرياض بناء شبكتها من خلال سلسلة من الشراكات الثنائية ومشاركة الرمز بدلا من الاعتماد فقط على طائراتها، أو الانضمام إلى تحالف رسمي لشركات الطيران.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن شراكات مع الخطوط الجوية السنغافورية وإير تشاينا.