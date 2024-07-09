وقالت الشركة إن نتائج الربع الثاني المرتقبة نهاية شهر يوليو الحالي ستتضمن انخفاضًا في القيمة بعد احتساب الضرائب بنحو مليار الى ملياري دولار.

وأوضحت في تحديث حول نشاطاتها التجارية إن ذلك "يشمل رسوما متعلقة بالمراجعة المستمرة لمصفاة غيلسنكيرشن في ألمانيا والتي تم الإعلان عنها في مارس".

ونتيجة لذلك، انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 3.6 بالمئة إلى 458 بنسا في بداية التداول، ما جعلها أكبر الخاسرين في مؤشر سوق الأسهم البريطانية الرئيسية "FTSE 100" في لندن، والذي افتتح على انخفاض طفيف بشكل عام.

وتواجه شركات التكرير الأوروبية منافسة متزايدة من واردات الوقود القادمة من الشرق الأوسط وآسيا، حيث تتزايد القدرة الإنتاجية.

سيصبح مجمع غيلسنكيرشن ثاني مصنع ألماني يخفض استهلاك النفط الخام اعتبارًا من عام 2025، حيث تعمل شل على خطوة مماثلة في منشأة قريبة. ومن المقرر أيضًا إغلاق موقع جرانجماوث في المملكة المتحدة، في حين تتجه منشآت أخرى مثل Grandpuits التابعة لشركة توتال إنرجيز نحو الوقود الحيوي وإعادة تدوير البلاستيك.

كما أفادت شركة بي بي الثلاثاء أن من المتوقع الآن أن يكون إنتاج المنبع في الربع الثاني "مستقرًا إلى حد كبير" مقارنة بالربع السابق. ويعتبر هذا تحسنًا عن التوجيهات السابقة التي كانت تتوقع انخفاضًا طفيفًا في الإنتاج، وفقًا لما قاله المحلل في RBC، بيراج بورخاتاريا، في مذكرة.

ومع ذلك، يقابل هذا الضعف أداء "متوسط" لوحظ في تسويق الغاز وتجارته، كما قال بورخاتاريا.

من المتوقع أن يتم نشر نتائج شركة بي بي في 30 يوليو.