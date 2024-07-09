وأضافت المصادر أن صادرات أغسطس إلى الصين سترتفع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وستزيد من نحو 36 مليون برميل في يوليو.

وستساعد هذه الزيادة أكبر دولة مصدرة للنفط على استعادة حصتها في أكبر سوق للاستيراد.

وانخفضت الصادرات السعودية إلى الصين في يونيو إلى 1.12 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، وفقا لبيانات من شركة كبلر للتحليلات.

ومن بين المشترين الصينيين للنفط السعودي شركة تشجيانغ للبتروكيماويات وسينوبك وسينوكيم وبتروتشاينا.

وبشكل منفصل، قالت المصادر إن أرامكو السعودية ستورد الكمية التعاقدية الكاملة لثلاث شركات تكرير أخرى على الأقل في شمال آسيا في أغسطس.

ويأتي التخصيص بعد أيام فقط من قيام أرامكو السعودية بتخفيض أسعار النفط الخام للتحميل في أغسطس إلى آسيا للشهر الثاني ووصول سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ مارس.

وقال أحد المصادر إن أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس للخام السعودي كانت أكثر معقولية عنها في الأشهر السابقة عندما تم تسعير الإمدادات السعودية أعلى من الخامات الأخرى المباعة في سوق المعاملات الفورية.