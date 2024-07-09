وبحسب الوثيقة، ستقوم البنوك بترتيب مكالمات المستثمرين بدءا من اليوم الثلاثاء من أجل البيع المحتمل للسندات ذات الحجم القياسي.

وتم تعيين كل من سيتي وغولدمان ساكس انترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورغان ومورغان ستانلي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر نشطين مشتركين.

وكان كبير الإداريين الماليين لشركة أرامكو السعودية، زياد المرشد، قد قال في فبراير الماضي، إن الشركة ستصدر على الأرجح سندات هذا العام.

وكانت آخر مرة تدخل فيها أرامكو أسواق الدين العالمية في عام 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من بيع صكوك على ثلاث شرائح.