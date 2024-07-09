ووافقت الشركتان على عملية دمج من خطوتين تبدأ باستحواذ سكايدانس وشركاؤها في الصفقة على ناشيونال أميوزمنتس التي تمتلك حصة عائلة ريدستون المسيطرة في باراماونت مقابل 2.4 مليار دولار نقدا.

وستندمج سكايدانس لاحقا مع باراماونت وتعرض 4.5 مليار دولار نقدا أو في صورة أسهم على المساهمين، كما ستوفر 1.5 مليار دولار إضافية لميزانية باراماونت.

وتمثل الصفقة نهاية لحقبة شاري ريدستون، التي حول والدها ورجل الأعمال الراحل سومنر ريدستون سلسلة دور السينما العائلية إلى إمبراطورية إعلامية تضم باراماونت بيكتشرز وشبكة البث سي.بي.إس وشبكات التلفزيون المدفوع كوميدي سنترال ونيكلوديون وإم.تي.في.

وفقدت باراماونت نحو 17 مليار دولار من قيمتها منذ أواخر 2019 مع تراجع قوة أعمالها التلفزيونية التقليدية على نحو أسرع من قدرة خدمة البث المباشر باراماونت+ على تحقيق الربح.

وبموجب الاتفاق ستندمج شركة سكايدانس مع باراماونت في صفقة تبادل أسهم بالكامل تقدر قيمة سكايدانس بنحو 4.75 مليار دولار، مما سيوجد شركة بقيمة تبلغ 28 مليار دولار.

ويمنح الاتفاق باراماونت 45 يوما للعثور على عرض أفضل، مما يترك الباب مفتوحا لاحتمال حدوث تحول في الصفقة.