وخلصت حسابات أجرتها رويترز إلى أن صافي أرباح البنك في الربع الثاني بلغ 4.1 مليار ريال قطري (1.12 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.7 مليار ريال قبل عام، ومتجاوزا متوسط ​​تقديرات عند 3.97 مليار ريال في استطلاع مجموعة بورصات لندن لآراء محللين.

كما أقر البنك توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.33 ريال للسهم.

وأضاف أن الدخل التشغيلي ارتفع في الشهور الست الأولى من العام تسعة بالمئة إلى 20.1 مليار ريال "مما يعكس نجاح مجموعة كيو.إن.بي في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل".

وأضاف أن إجمالي الموجودات (الأصول) بلغ 1.261 مليار ريال بزيادة خمسة بالمئة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو حزيران من العام الماضي مدفوعة بنمو القروض والسلف بما يعادل سبعة بالمئة إلى 879 مليار ريال.

وسجل البنك ربحاً في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 8.16 مليار ريال، مقابل 7.6 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2023.

وكان "قطر الوطني" قد أعلن مطلع الشهر الحالي أنه يتجه إلى أن يكون أول مؤسسة مالية في دولة قطر تُوزع أرباحاً مرحلية على المساهمين عن النصف الأول.

يُذكر أن صافي ربح البنك ارتفع خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 6.70 بالمئة سنوياً عند 4.14 مليار ريال، مقابل 3.9 مليار ريال بالربع نفسه العام الماضي.