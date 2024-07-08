ومع ذلك، وبحلول الأيام الأخيرة من الربع الثاني من 2024، بدأت توقعات التضخم تبدو أكثر إيجابية مرة أخرى ومواتية مع أهداف السلطات النقدية الأميركية، بحيث أصبح المستثمرون أكثر ثقة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحرك لخفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر المقبل، وهذا ما ساهم بإغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى مرتفع بنسبة 14.5 في المئة في نهاية يونيو 2024، مقارنة مع بداية عام 2024.

والآن ومع بداية الربع الثالث من عام 2024، فإن السؤال الرئيسي الذي يواجه المستثمرين يتمحور حول هوية الأسهم الأكثر والأقل جاذبية في الوقت الراهن، وهو ما أجاب عنه تقرير أعدته بلومبرج وإطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، والذي كشف عن قائمة من 10 شركات يجب وضع أسهمها تحت المراقبة خلال الربع الثالث من 2024 للحصول على معاينات عن الفرص أو المخاطر التي ستواجهها خلال تلك الفترة.

وتقول بلومبرغ إن الشركات العشر التي سلّط محللوها الضوء عليها، تغطي قطاعات مختلفة، وهي على الشكل الآتي:

نينتندو

مع عدم تحديد موعد لظهور خليفة وحدة التحكم Switch الخاصة بنينتندو، يبدو أنه من غير المرجح أن تلبي شركة الألعاب التوقعات المتفق عليها لقطاع أجهزتها في السنة المالية 2025، والتي بدأت في أبريل.

ومع العدد الصغير نسبياً من الألعاب الجديدة في خط إنتاج نينتندو، تشير التوقعات إلى أن الأرباح ستأتي أقل من المتوقع بحوالي 10 في المئة في السنة المالية 2025، في حين ستتراجع المبيعات بنحو 27 في المئة، وهو ما سيترك الجو المحيط بسهم نينتندو ملبداً بالغيوم في المرحلة المقبلة.

THK

من المرجح أن يؤدي الاهتمام المتزايد بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الاستثمار في مجال الإلكترونيات وإنتاج أشباه الموصلات، وهذا ما ستستفيد منه وبشكل فريد شركة THK اليابانية التي تسيطر على نحو 50 في المئة من الانتاج العالمي للقضبان، التي تشغل معدات تصنيع الرقائق عالية الدقة، ما سيؤدي بالتالي إلى تحسين إيرادات الشركة.

Galaxy

شركة Galaxy Entertainment Group هي مجموعة استثمارية قابضة تعمل في مجال إدارة ألعاب الكازينو وتوفير خدمات الضيافة والخدمات ذات الصلة، وهي تعمل من خلال القطاعات التالية: الألعاب والترفيه، ومواد البناء، وإدارة الشركات والخزانة.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو Galaxy في الإيرادات وحصتها في السوق في النصف الثاني من 2024 بفضل توسعها الأخير في ماكاو في الصين، ما سيمنحها مجموعة متزايدة من الأنشطة المتعلقة بالمقامرة والحفلات الموسيقية، حيث من المتوقع أن تسجّل أعمال Galaxy بدعم من هذا التوسع نمواً كبيراً خلال موسم العطلات الصيفية، في حين تشير التوقعات إلى أن الشركة ستسجل نمواً في مبيعاتها حجمه 26 في المئة في الفترة المقبلة.

Diageo

من المرجح أن تؤدي المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها شركة صناعة المشروبات الروحية Diageo في مجالي السكوتش والتكيلا، اللذين يمثلان معاً ما يقرب من 40 في المئة من إيرادات الشركة، إلى نمو المبيعات بنسبة تتجاوز الـ 5 في المئة في السنة المالية 2025، في حين ستساعد خطوة زيادة الإنفاق على التسويق والمنتجات الجديدة التي تنتجها الشركة في إقناع المستهلكين بالتحول إلى المنتجات ذات الأسعار الأعلى، حيث من المرجح أن تنمو المبيعات بفضل استراتيجية Diageo بنحو 2 في المئة في المرحلة المقبلة.

SAP

تمثل المنتجات المستندة إلى السحابة حوالي ثلثي مبيعات منتجات شركة SAP للبرمجيات، حيث من المرجح أن تقفز طلبيات الشراء على هذه المنتجات بنسبة 20 في المئة أكثر هذا العام.

وانتعاش الإنفاق على منتجات السحابة التابعة لشركة SAP الألمانية يبشر بتحقيق الشركة لمزيد من النمو

على نطاق أوسع في عام 2025، مع تحسن المبيعات بنسبة 10 بالمئة أو أكثر.

ومن المفترض أن تُظهر نتائج الربع الثاني لـ SAP نمو أعمال السحابة بنسبة تزيد عن 25 في المئة، مع احتمال حدوث تسارع إضافي في الربع الثالث.

Sandvik

ساندفيك هي شركة هندسية سويدية متخصصة في منتجات وخدمات التعدين وحفر الصخور ومنصات حفر ومعالجة الصخور وقطع المعادن وتصنيعها.

وتحصل Sandvik على أكثر من نصف إيراداتها من شركات التعدين، والتي من المتوقع أن تزيد الإنفاق الرأسمالي في النصف الثاني في 2024، حيث ستأتي أكبر مكاسب Sandvik من شركات مناجم الذهب والنحاس، وهي الأماكن التي تتمتع فيها ساندفيك بحصة سوقية رائدة.

ومن المرجح أن تكشف شركات التعدين الأسترالية الكبرى مثل BHP عن ميزانيات جيدة للنفقات الرأسمالية عندما تصدر نتائج أعمالها في شهر أغسطس 2024، مما يعطي دفعاً لنتائج أعمال Sandvik.

Corning

باعتبارها أكبر شركة أميركية لتصنيع كابلات الألياف الضوئية، استفادت شركة Corning من طفرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحزمة التحفيز الأميركية التي ستزيد الطلب على هذه الأنواع من الكابلات، حيث من المفترض أن يتسارع نمو إيرادات Corning بنسبة 20 في المئة أو أكثر حتى عام 2025.

Nike

ستعمل المنتجات الجديدة لـ Nike مثل حذاء الجري Pegasus المتميز، إضافة إلى عنصر توسيع امتياز Air على تحسين إيرادات شركة الملابس الرياضية العملاقة.

وإلى جانب الألعاب الأولمبية وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى، يمكن أن تكون نتائج الربع الثالث من 2024 من Nikeإيجابية بعد عامين من الأرباح المخيبة للآمال.

ومن المرجح أن تضيف دورة الألعاب الأولمبية في باريس في شهري يوليو وأغسطس وبطولة أوروبا لكرة القدم الجارية زخمًا لإطلاق منتجات نايكي الأخيرة.

RH

تتمسك إدارة RH بتوقعات ارتفاع الإيرادات بنسبة تزيد عن 8 في المئة خلال عام 2024، وهو الأمر الذي يبدو مفرطاً في التفاؤل بالنسبة للمراقبين. وبما أن مبيعات الأثاث تمثل ثلثي إيرادات RH، فإن المخاطر من عدم بلوغ RH مستوى المبيعات يشكل ضغوطاً على الشركة.

HCA

مثل مشغلي المستشفيات الآخرين في الولايات المتحدة، قد تواجه شركة HCA هامش ربح متقلص بسبب ارتفاع الأجور، وزيادة أسعار السلع والخدمات، وتباطؤ الطلب على الرعاية الصحية. ومن المرجح أن يكون نمو الأرباح في الربع الثالث من 2024 وصولاً إلى عام 2025 أقل من التقديرات بحوالي 10 في المئة.

لماذا هذه الأسهم بالتحديد؟

ويقول رئيس قسم الأبحاث والتعليم في شركة CFI جورج خوري، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن قسماً كبيراً من الأسهم التي تناولها تقرير بلومبرج بنظرة إيجابية لديها صلة بالذكاء الاصطناعي أو بالأدوات التي تستخدم في تصنيع هذه التقنية أو حتى بصناعة التكنولوجيا عامة، حيث أن الشركات التي تنتج خدمات أو معدات مرتبطة في هذا المجال، سوف تشهد طلباً متزايداً على منتجاتها بدعم من الانتشار الكبير للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه حتى شركة نايكي استفادت من الذكاء الاصطناعي، فحذاء الجري Pegasus المتميز هو نتاج استخدام هذه التكنولوجيا التي تم اللجوء إليها للتوصل إلى منتج مميز، من حيث الجودة والأداء، ما يشير بوضوح إلى بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم منتاجات استهلاكية.

ويضيف خوري إن التقرير لحظ أيضاً ورود أسهم مرتبطة بعالم الكازينوهات والمقامرة، وهو ما يظهر بالفعل مدى اتجاه البعض نحو المخاطرة، لافتاً إلى أن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ارتفعت بشكل كبير جداً في العامين الماضيين، خصوصاً أن قسماً كبيراً من الأموال التي تستخدم في الاستثمار أو التداول هي أموال "دين" وهذا ما يفسر وصول عدد بطاقات الإئتمان في أميركا إلى مستويات قياسية، كما أن الجشع المفرط المرتبط بالإنفاق العام، يساهم في ارتفاع أسهم المشروبات الروحية، فالمستهلكون يعيشون حياة رفاهية رغم عدم قدرتهم على ذلك، بدعم من بطاقات الإئتمان.

اتجاه مؤشرات الأسهم خلال الربع الثالث من 2024؟

وبحسب خوري فإن أميركا تتجه بخطى ثابتة نحو بدء مسار تخفيض الفائدة خلال الربع الثالث من 2024، وهذا الأمر بات متوقعاً بنسبة أكبر مقارنة مما كان عليه الأمر في الربع الثاني من 2024، والأسباب الرئيسية لهذا التوجه تكمن في تراجع التضخم تدريجياً، ولو بنسب ليست كالتي يتمناها الفيدرالي الأميركي، في حين أن السبب الثاني الذي يدعم هذا التوجه، هي أجواء ضعف الاقتصاد الأميركي، بعد أن أظهر مؤشر مديري مشتريات الخدمات من ICM وبيانات الوظائف ومعدلات البطالة أن الاقتصاد بات بمنطقة الإنكماش، مشيراً إلى أن احتمالية تخفيض الفائدة حتى ولو مرة واحدة هذا العام، ستدعم معنويات وثقة المستهلك في الولايات المتحدة، ما سيحدث هجوماً شرائياً قوياً في سوق الأسهم مدعوماً بالذكاء الاصطناعي وبشركات التكنولوجيا وبالمنتجات الفاخرة.

فقاعة تلوح بالأفق

وختم خوري حديثه، متوقعاً أن تحيط الأجواء الإيجابية بسوق الأسهم، خلال الربع الثالث من 2024، ولكن خلال الربع الأول والثاني من عام 2025، قد يحدث ما يدل على أننا نتجه صوب فقاعة.