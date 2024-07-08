تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2386.58 دولار للأونصة، بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو الجمعة. ونزلت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2393.80 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن البطالة بلغت أعلى مستوى في عامين ونصف العام بنسبة 4.1 بالمئة مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 78 بالمئة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر من قبل البنك المركزي الأميركي، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي. ويضع المتعاملون أيضا في الاعتبار احتمالية متزايدة لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.15 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1024 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.78 دولار للأونصة.