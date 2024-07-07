وأوضح الطاير في بيان صدر عن الهيئة، الأحد، أن نموذج المنتج المستقل استقطب استثمارات بقيمة 43.6 مليار درهم (نحو 11.9 مليار دولار) على مدى 10 سنوات، فيما تشجّع مشروعات "المنتج المستقل" الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حيث حصلت الهيئة من خلال هذا النموذج، على أقل الأسعار العالمية لكل كيلوواط ساعة في مشروعات الطاقة الشمسية، وأصبحت دبي معيارا لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وأضاف أن الأطر التنظيمية والتشريعية في دبي، التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة تشجع المستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة بنظام المنتج المستقل للطاقة.

ووتدعم مشاريع "ديوا" بنظام "المنتج المستقل للطاقة والمياه" أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10 سنوات وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 بالمئة من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".

وتوفر دبي بيئة أعمال مثالية للمستثمرين، ووفقا لبيانات "فاينانشيال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حافظت دبي على المركز الأول عالميا في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي.

وفي عام 2023 استقطبت دبي 1650 مشروعا استثماريا أجنبيا بقيمة تزيد عن 39.2 مليار درهم، وساهمت تلك المشروعات في استحداث نحو 45 ألف فرصة عمل.

وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال مشاريعها في مجال الطاقة والمياه وفق نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي اعتمدته منذ عام 2014، بدلا من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).

ومن أبرز مشروعات الهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وحتى الآن، دشنت الهيئة 5 مراحل من المجمع وتعمل حاليا على تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميغاواط وتكلفة نحو 5.5 مليار درهم.

وشاركت في تنفيذ هذه المراحل عدة تحالفات عالمية تحت قيادة شركات كبرى مثل أكوا باور السعودية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وغيرها.

ومن بين مشروعات الطاقة الأخرى، التي تنفذها الهيئة بنظام المنتج المستقل للطاقة، مجمع حصيان لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي، بقدرة 2400 ميغاواط ويعد من أكبر محطات الطاقة في المنطقة، بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في مجال إنتاج الطاقة.

كما تعمل الهيئة على تنفيذ محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون يوميا، وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، باستثمارات تبلغ 3 مليارات و400 مليون درهم.