وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو، مقابل 46.126 مليار دولار في مايو الماضي.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر مايو الماضي.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في 15 مايو إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.

وسمح الاستثمار الذي قامت به دولة الإمارات للسلطات المصرية بتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي بدوره يفتح الباب لمزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما، مما يرفع إجمالي المساعدة المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو، بحسب وكالة بلومبرغ.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.