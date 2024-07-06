وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 27 بالمئة.

وأغلقت أسهم شركة صناعة السيارات الأميركية الجمعة عند مستوى 251.55 دولارًا.

وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فمنذ أن أنهى سهم "تسلا" التداولات العام الماضي عند 248.48 دولارًا، تراجع السهم بقوة إلى مستوى 138.80 دولارًا في أبريل.

إلا أن سهم الشركة تمكن من محو كافة الخسائر بعد الصعود القوي خلال الأسبوع الماضي.

وقد نشأ الارتفاع الأخير بسبب تقرير التسليمات الأفضل من المتوقع للربع الثاني، والذي صدر الثلاثاء، بحسب "سي إن بي سي".

وفي حين أن عمليات التسليم لا تزال تنخفض بنسبة 4.8 بالمئة عن العام السابق، إلا أن الانخفاض كان أقل حدة من الانخفاض في الربع الأول، مما أعطى المستثمرين أسبابًا للتفاؤل مع اقتراب النصف الثاني.

وفي أبريل، وصلت أسهم تسلا إلى أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا بعد سلسلة من التطورات المثيرة للقلق، بجانب انخفاض المبيعات في قطاع السيارات الأساسي في الربع الأول.

وقلصت الشركة حجمها من خلال عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال، وكانت هناك تقارير تفيد بأن تسلا ألغت خططًا لإنتاج سيارة عائلية منخفضة التكلفة قريبًا في مصنعها في تكساس.

من المقرر أن تعلن شركة تسلا التابعة للملياردير الشهير إيلون ماسك عن نتائجها المالية للربع الثاني بعد الجرس في 23 يوليو.

منذ العام الماضي، تقدم تسلا خصومات وحوافز واسعة النطاق لجذب العملاء إلى مجموعتها القديمة من السيارات الكهربائية، بما في ذلك سيارات السيدان الشهيرة من طراز 3 للمبتدئين، وسيارات الدفع الرباعي من طراز Y، وسيارات السيدان من طراز S الأكثر تكلفة وسيارات الدفع الرباعي من طراز X.