وغذى فوز حزب العمال بالانتخابات الآمال في حدوث فترة من الهدوء السياسي بالمملكة المتحدة، واتباع الحكومة الجديدة لنهج متوازن في الشؤون المالية للبلاد.

كما سجلت الأسهم البريطانية التي تركز على السوق المحلية أفضل أسبوع لها في أكثر من خمسة أشهر، حيث ارتفع مؤشر "فوتسي 250" متجهًا نحو العلامة الرئيسية البالغة 21 ألف نقطة، وسجل أعلى مستوياته في أكثر من عامين خلال تداولات الجمعة.

فضلا عن تحقيق شركات بناء المنازل البريطانية في مؤشر "FTSE 100" لمكاسب، بدعم تفاؤل المستثمرين بخطط الحكومة الجديدة لبناء 1.5 مليون منزل جديد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

بالإضافة إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في مؤسسة "شرودرز"، أزاد زنجانا، إن أسواق المملكة المتحدة كانت غير مفضلة للمستثمرين لفترة من الوقت، مشيرا إلى أن هذا التغيير في الظروف السياسية يمكن أن يساعد في استعادة بعض الثقة من المستثمرين الدوليين.

ورفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا.

وأشار البنك إلى أن مؤشر "FTSE 250" ​​هو مؤشر الأسهم الذي يجب مراقبته من قبل المستثمرين في ظل حكومة حزب العمال خلال الفترة الحالية.