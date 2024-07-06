ويدعم تباطؤ سوق العمل التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.81 بالمئة، لتصل إلى 2392.16 دولار للأونصة.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو، وهو ما يزيد قليلا عن 190 ألف وظيفة جديدة في توقعات لخبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.

وجرى تعديل تقديرات نمو الوظائف لشهر مايو إلى 218 ألف وظيفة جديدة من 272 ألف وظيفة في تقديرات سابقة، إلى جانب تعديل تقديرات نمو الوظائف في أبريل إلى 108 آلاف وظيفة جديدة من 165 ألفا في تقديرات سابقة.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة مقابل أربعة بالمئة في التوقعات.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وارتفعت أسعار الفضة بقوة في المعاملات الفورية بنسبة 7.12 بالمئة إلى 31.21 دولارا للأونصة.