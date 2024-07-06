وصعدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت" بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، مع تسجيل المؤشرين "ناسداك" المجمع و"ستاندرد اند بورز 500" مستويات مرتفعة قياسية، في ظل تحقيق أسهم الشركات الكبرى مكاسب بفضل بيانات تشير إلى ضعف سوق العمل الأميركية.

وتقدمت أسهم شركات مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل لتدفع جميعا قطاع تكنولوجيا المعلومات للارتفاع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وكان قطاع خدمات الاتصالات في المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأفضل أداء ووصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2000.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.54 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5567.19 نقطة.

كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2.77 بالمئة مسجلا 18352.76 نقطة في أسبوع.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.54 بالمئة في أسبوع ليصل إلى مستوى 39375.87 نقطة.