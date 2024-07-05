تحركات الأسعار

بحلول الساعة 15:08 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2380.91 دولار للأونصة.

وتجاوزت المكاسب الأسبوعية للذهب الاثنين بالمئة حتى الآن.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2389.10 دولار.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو، وهو ما يزيد قليلا عن 190 ألف وظيفة جديدة في توقعات لخبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.

وجرى تعديل تقديرات نمو الوظائف لشهر مايو إلى 218 ألف وظيفة جديدة من 272 ألف وظيفة في تقديرات سابقة، إلى جانب تعديل تقديرات نمو الوظائف في أبريل إلى 108 آلاف وظيفة جديدة من 165 ألفا في تقديرات سابقة.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة مقابل أربعة بالمئة في التوقعات.

وتقلل معدلات الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 31.10 دولار للأونصة وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو.

وزاد البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 1032.25 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1025.75 دولار.