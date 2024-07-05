تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع في وقت سابق من اليوم.

وأنهى المؤشر الأسبوع على ارتفاع بواحد بالمئة.

وتواجه الأسواق المالية الفرنسية موجة بيع منذ دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابات مبكرة الشهر الماضي وسط مخاوف تتعلق بالاستدامة المالية في حالة فوز اليمين المتطرف.

كما أن هناك حالة من القلق بشأن ما الذي قد يحدث إذا لم تسفر الجولة الثانية المرتقبة يوم الأحد عن فوز واضح لأي طرف.

وانخفض المؤشر الفرنسي بنسبة 0.3 بالمئة اليوم الجمعة، لكنه حقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل مايو.

وهبط المؤشر الفرعي لأسهم قطاع البنوك 0.9 بالمئة، كما خسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة نحو واحد بالمئة.

وقفز المؤشر فايننشال تايمز 250 البريطاني الذي يركز على الشركات المحلية بنحو 0.9 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى في شهر بعد أن حقق حزب العمال فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس وأنهى 14 عاما من حكم المحافظين.

ومع ذلك انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.4 بالمئة.