وذكر البنك المركزي في كوريا الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 8.92 مليار دولار خلال مايو، متحولاً من عجز قدره 290 مليون دولار في أبريل.

وكان رقم مايو هو الأكبر منذ سبتمبر عام 2021 عندما حقق الفائض 9.51 مليار دولار.

ويرجع فائض مايو إلى زيادة الفائض التجاري للبلاد بدرجة حادة وزيادة توزيعات الأرباح من الخارج.

وحقق حساب السلع للبلاد فائضاً قدره 8.75 مليار دولار في مايو، مسجلاً فائضا للشهر الـ14 على التوالي.

وارتفعت صادرات كوريا بمقدار 11.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 58.95 مليار دولار في مايو، بينما تراجعت وارداتها بمقدار 1.9 بالمئة إلى 50.20 مليار دولار.

وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، فائضاً قيمته 1.76 مليار دولار في مايو، بعد العجز البالغ 3.33 مليار دولار في أبريل، وفقا للبيانات.

وتقلص العجز في حساب الخدمات إلى 1.29 مليار دولار في مايو، من عجز قدره 1.66 مليار دولار في أبريل.