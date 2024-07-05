وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، الجمعة، إن الإنتاج الصناعي انخفض في مايو 2.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق على خلاف توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز خلصت إلى ارتفاع 0.2 بالمئة.

وعدّل المكتب بياناته لشهر أبريل بالزيادة 0.1 بالمئة على أساس شهري بدلا من انخفاض 0.1 بالمئة.

وأظهرت مقارنة على أساس ربع سنوي أن الإنتاج في الفترة من مارس إلى مايو ظل مستقرا على نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة.

وأظهرت بيانات صدرت، الخميس، أن طلبيات المصانع في ألمانيا تراجعت 1.6 بالمئة في مايو مقارنة بأبريل، مسجلة انخفاضها الخامس على التوالي.