وارتفع السهم بما يصل إلى 2.24 بالمئة صباح الجمعة، حيث تم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 86500 وون كوري (حوالي 62.73 دولارًا)، وفقًا لبيانات LSEG.

وقالت سامسونغ للإلكترونيات، في بيان تنظيمي إنها تتوقع تحقيق 10.4 تريليونات وون (7.5 مليارات دولار أميركي) في أرباحها التشغيلية في الربع الثاني، بزيادة 1452 بالمئة عن العام الذي سبقه.

وارتفعت إيراداتها بنسبة 23.3 بالمئة لتصل إلى 74 تريليون وون في الفترة من أبريل إلى يونيو. ولم تكشف الشركة عن بيانات صافي الأرباح.

وكانت الأرباح التشغيلية للشركة أعلى بنسبة 25.8 بالمئة من متوسط التقديرات، وفقا لمسح أجرته شركة "يونهاب إنفوماكس"، وهي شركة البيانات المالية التابعة لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الأرباح التشغيلية لسامسونغ للإلكترونيات 10 تريليونات وون منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما سجلت 10.8 تريليونات وون.

كما تجاوزت الأرباح التشغيلية للربع الثاني الرقم السنوي البالغ 6.5 تريليونات وون لعام 2023.

ولاحظ مراقبو السوق أن الارتفاع في أسعار منتجات الذاكرة "DRAM" و"NAND" ساهم في تحقيق أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع للشركة.

وعلى وجه الخصوص، شهدت ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي ذاكرة "DRAM" عالية الأداء، زيادة في الطلب؛ خاصة بالنسبة لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) لشركة إنفيديا، والتي تعتبر ضرورية لحوسبة الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لشركة "تريندفورس" التايوانية لأبحاث السوق، ارتفعت أسعار منتجات الذاكرة "DRAM" و"NAND" بنسبتي 18 بالمئة و20 بالمئة على التوالي في الربع الثاني.

ولم تكشف سامسونغ للإلكترونيات عن تقرير أرباح مفصل لأقسام أعمالها، لكن توقعت السوق تحقيق أعمال أشباه الموصلات للشركة حوالي 5 تريليونات وون من الأرباح التشغيلية.

وسجلت أعمال أشباه الموصلات الرئيسية للشركة أرباحا تشغيلية قدرها 1.9 تريليون وون في الربع الأول، وهو ما يمثل أول ربح ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2022.

ومن المتوقع أن يعلن قسم الأجهزة، الذي يشمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عن أرباح تشغيلية قدرها 2.3 تريليون وون للربع الثاني.

ومن المقدر أن يساهم كل من قسمي الشاشات والأجهزة المنزلية بحوالي 700 مليار وون في الأرباح التشغيلية.

ويتوقع محللون استمرار النمو في الأرباح التشغيلية لسامسونغ للإلكترونيات في النصف الثاني من العام الجاري، مدفوعا بالطلب المستمر على منتجات ذاكرة النطاق الترددي العالي ومحركات الأقراص الصلبة ذات السعة العالية.

ومن المتوقع أن تقفز الأرباح التشغيلية للشركة للربع الثالث بنسبة 400 بالمئة تقريبا لتصل إلى 12 تريليون وون، مع وصول مبيعاتها إلى 82.5 تريليون وون.

وسيكون العامل الرئيسي للتحسين المستمر هو الإنتاج الضخم لرقائق "HBM3E" من الجيل الخامس، والتي تخضع حاليا لاختبارات الجودة بواسطة إنفيديا.

وأنشأت سامسونغ مؤخرا فريقا جديدا لتطوير منتجات ذاكرة النطاق الترددي العالي، مما يدل على التزامها باستعادة الريادة في سوق أشباه الموصلات العاملة بالذكاء الاصطناعي، بقيادة إس كيه هاينكس حاليا.

ومن المقرر أن تصدر الشركة تقرير أرباحها النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر.