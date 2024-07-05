تحديث الأسعار

وبحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2358.14 دولار للأونصة. وصعد بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فانخفضت 0.1 بالمئة إلى 2366.30 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وأشارت بيانات اقتصادية الأربعاء إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وأظهر تقرير منفصل زيادة في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أسبوع الماضي.

ويتوقع المتداولون حاليا بنسبة 73 بالمئة تقريبا خفض سعر الفائدة الأميركية في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

ووفقا لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو، نصح المسؤولون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل خفض أسعار الفائدة.

على صعيد الأوضاع الجيوسياسية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بأنه قرر إرسال وفد لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مع حماس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.45 دولار للأونصة وتتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ 17 مايو.

فيما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1000.82 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1019.11 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.