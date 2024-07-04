وقالت "ماكدونالدز أستراليا" في رسالة إلى عملائها هذا الأسبوع "إننا ندير إمدادات البيض بعناية بسبب التحديات الحالية في القطاع".

وأضافت: "نعمل جاهدين مع موردينا لإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن".

ونتيجة لذلك، ستتوقف وجبات الفطور عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بدلاً من الثانية عشرة ظهرا سابقاً.

وأشارت السلطات الأسترالية إلى أنها حددت حالات إصابة بأنفلونزا الطيور "اتش 7" في نحو عشر مزارع في جنوب شرق البلاد، في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، وفي إقليم العاصمة الأسترالية كانبيرا.

ويقول العلماء إن سلالة "اتش 7" هذه مرتبطة بفيروسات مكتشفة لدى الطيور البرية في أستراليا، وهي تختلف عن سلالة "اتش 5" المنتشرة في أماكن أخرى من العالم.

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي أول حالة وفاة بشرية على مستوى العالم بسبب فيروس انفلونزا الطيور "اتش 5 ان 2" في المكسيك.

يُعتبر فيروس "اتش 5 ان 2" أقل حدة من "اتش 5 ان 1"، وقد تم الإبلاغ عن انتشار "اتش 5 ان 2" في مزارع في بلدان مختلفة حول العالم في السنوات الأخيرة.

ولم يوثَّق أي انتقال لهذه العدوى إلى البشر حتى الآن.