وفقا لقناة الصين المركزية يضم الحزام الاقتصادي 11 مقاطعة ومدينة، تمتد من المناطق الساحلية شرقاً إلى المناطق الداخلية غرباً.

وتعد تنمية الحزام قراراً استراتيجياً رئيسياً اتخذته القيادة الصينية.

وأكد تشانغ شيويه ليانغ، العميد التنفيذي لمعهد أبحاث تنمية دلتا نهر اليانغتسي بجامعة شانغهاي للمالية والاقتصاد، أن المقاطعات الواقعة على امتداد النهر أولت اهتماماً كبيراً للحفاظ على البيئة الطبيعية ودعمت التنمية عالية الجودة للحزام وخدمت بشكل فعال عملية التحديث صيني النمط.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن المناطق المحاذية للنهر ركزت على القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل مركبات الطاقة الجديدة ومعدات الطاقة والأدوية الحيوية، مما أسهم في تسريع تنمية 28 تجمعاً صناعياً متقدماً على المستوى الوطني.

وتم تصنيف 2086 شركة صغيرة ومتوسطة كمؤسسات متخصصة ذات تقنيات متطورة وإمكانات نمو كبيرة، وهو ما يمثل 57 بالمئة من إجمالي الشركات المصنفة على المستوى الوطني.

من جانبه، أفاد تشانغ جيان، نائب مدير لجنة التنمية والإصلاح بمدينة يويهيانغ، بأنه يجري بذل جهود حثيثة لتعزيز توسيع السلاسل الصناعية للقطاعات التنافسية ودعم الصناعات الناشئة لتحقيق تنمية ذكية وخضراء ومتكاملة.