وكشفت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، الخميس، لشهر مايو 2024، أن السعة الإجمالية التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع قد ارتفعت بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي.

واستقر عامل الحمولة في شهر مايو عند 83.4 بالمئة "بزيادة بواقع 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي"، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لهذه الفترة من العام.

وارتفع الطلب العالمي على السفر بواقع 14.6 بالمئة مقارنةً بشهر مايو لعام 2023، بينما ازدادت السعة بنسبة 14.1 بالمئة على أساس سنوي، مع تحسّن عامل الحمولة وصولاً إلى 82.8 بالمئة بنسبة زيادة بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023.

وارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 4.7 بالمئة مقارنةً بشهر مايو 2023، وازدادت السعة بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 84.5 بالمئة بنسبة زيادة بواقع 3.8 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "لا نلمس وجود أي مؤشرات على انحسار الاتجاه التصاعدي للسفر، لا سيما وأنّ مبيعات تذاكر السفر في بداية موسم الذروة حققت ارتفاعاً بواقع 6 بالمئة خلال شهر مايو".

وسجلت جميع المناطق نمواً قوياً في أسواق السفر الجوي العالمية في مايو 2024 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق.. فيما ارتفع عامل الحمولة في جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية.